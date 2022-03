Stage enfants “À la découverte de la Géorgie” Théâtre Clin d’œil Saint-jean-de-braye Catégorie d’évènement: Saint-Jean-de-Braye

Stage enfants “À la découverte de la Géorgie” Théâtre Clin d’œil, 11 avril 2022, Saint-jean-de-braye. Stage enfants “À la découverte de la Géorgie”

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Théâtre Clin d’œil

L’association Clin d’Œil propose aux enfants de 7 à 12 ans, une semaine de découverte des danses et contes traditionnels géorgiens. Ouvert à tous, initiés comme débutants, ce stage sera animé par Tamari Tchabudaikze, comédienne et danseuse géorgienne.

Voir http://www.clindoeiltheatre.com/

Envie de découvrir la Géorgie ? Théâtre Clin d’œil 12 Rue de la République, Saint-jean-de-braye Saint-jean-de-braye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T12:30:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T16:30:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T12:30:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T16:30:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T12:30:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:30:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T12:30:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T16:30:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T12:30:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Théâtre Clin d'œil Adresse 12 Rue de la République, Saint-jean-de-braye Ville Saint-jean-de-braye lieuville Théâtre Clin d'œil Saint-jean-de-braye

Théâtre Clin d'œil Saint-jean-de-braye https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Stage enfants “À la découverte de la Géorgie” Théâtre Clin d’œil 2022-04-11 was last modified: by Stage enfants “À la découverte de la Géorgie” Théâtre Clin d’œil Théâtre Clin d'œil 11 avril 2022 Saint-Jean-de-Braye THÉÂTRE CLIN D'OEIL Saint-jean-de-braye

Saint-jean-de-braye