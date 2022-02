Stage enfants 6-12 ans “Paysage Italien” Musée Félix Ziem Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Stage enfants 6-12 ans “Paysage Italien” Musée Félix Ziem, 13 avril 2022, Martigues. Stage enfants 6-12 ans “Paysage Italien”

du mercredi 13 avril au jeudi 14 avril à Musée Félix Ziem

En s’inspirant des voyages de Félix Ziem en Italie, les enfants réaliseront des dessins avec des techniques différentes.

Gratuit-Sur réservation

En s’inspirant des voyages de Félix Ziem en Italie, les enfants réaliseront des dessins avec des techniques différentes. Musée Félix Ziem Boulevard du 14 juillet, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T13:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Musée Félix Ziem Adresse Boulevard du 14 juillet, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville Musée Félix Ziem Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Musée Félix Ziem Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Stage enfants 6-12 ans “Paysage Italien” Musée Félix Ziem 2022-04-13 was last modified: by Stage enfants 6-12 ans “Paysage Italien” Musée Félix Ziem Musée Félix Ziem 13 avril 2022 Martigues Musée Félix Ziem Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône