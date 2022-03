Stage enfant Théâtre & Langue des signes vacances pâques 5-11 ans Théâtre du Temps Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage enfant Théâtre & Langue des signes vacances pâques 5-11 ans Théâtre du Temps, 2 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022

de 14h00 à 17h00

2e semaine: Lundi 2 au vendredi 6 mai 2022 – Théâtre & Langue des signes : Théâtre du Temps

Chaque stage est encadré par des artistes professionnels durant les vacances de printemps 2022. Marie Chazaly pour le Théâtre et Alice Voisin pour le Cinéma, pour le stage Théâtre/Langue des signes, Flavie Testud (comédienne entendante) et Thomas Lévêque (comédien sourd). La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera monté durant la semaine. Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :

> Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011)

M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 179 € (15h de cours)

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés. >>> Spectacle en fin de stage !!! <<< Théâtre & Langue des signes : Théâtre et LSF Ce stage Théâtre/Langue des signes permet la découverte du théâtre visuel, burlesque : découvrir d’autres moyens de communiquer avec l’autre/les autres, s’exprimer avec son corps, avec ses mains qui deviennent outils de jeux et de découverte de la différence… Le stage Théâtre/Langue des signes (LSF) — dirigé par Flavie, comédienne entendante et Thomas, comédien sourd — est basé sur la découverte d’une langue gestuelle et visuelle, sur l’expressivité du corps (démarches, personnages), des imitations corporelles, des jeux de signes, de mime, de comptines, d’imaginaire visuel… le tout en s’amusant puisque le théâtre, c’est jouer ! Théâtre du Temps Théâtre du Temps, 9 rue du Morvan Paris 75012 Contact : 0612966598 contact@compagniemaya.com https://compagniemaya.com/stage-paques-2022/ https://www.facebook.com/CompagnieMaya75011 Enfants;Loisirs;Théâtre

