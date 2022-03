Stage enfant Théâtre & Cinéma vacances scolaires Pâques Théâtre du Temps, 25 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

1re semaine: Lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 – Théâtre & Cinéma : Théâtre du Temps

Chaque stage est encadré par des artistes professionnels durant les vacances de printemps 2022. Marie Chazaly pour le Théâtre et Alice Voisin pour le Cinéma, pour le stage Théâtre/Langue des signes, Flavie Testud (comédienne entendante) et Thomas Lévêque (comédien sourd).

La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera monté durant la semaine.

Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :

> Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011)

M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste

Théâtre & Cinéma :

Silence, Moteur, Ça tourne… Action ! Au programme, improvisations, créations de personnages, plongée dans l’imaginaire… accompagnées d’un travail d’écriture et de mise en jeu : dialogue, émotion, rapport au partenaire, découverte de soi à l’écran, initiation au langage cinématographique… Le jeu face caméra, avec toutes les spécificités liées au cinéma, fera découvrir à nos petits artistes en herbes les contraintes techniques (lumière, son, cadrage…) et le jeu (expressions du visage, voix, regard…). Ce stage ludique et dynamique autour du Théâtre et du 7 e art allie jeu, écriture et tournage d’un petit film à partir des propositions et de l’univers des enfants. Le matériel est fourni par la Compagnie Maya.

Théâtre du Temps Théâtre du Temps, 9 rue du Morvan Paris 75012

Contact : 0612966598 contact@compagniemaya.com https://compagniemaya.com/stage-paques-2022/ https://www.facebook.com/CompagnieMaya75011

