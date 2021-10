Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes île de France, Paris STAGE ENFANT THEATRE 8/12 ans Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégories d’évènement: île de France

STAGE ENFANT THEATRE 8/12 ans Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 16h

Pour les 8/12 ans 1 stage pour permettre à votre enfant de découvrir cette activité et éventuellement l’inscrire à l’année Dans le cadre de ce stage, une approche autour des émotions sera proposée. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

Contact :Centre Paris Anim’ Richard Wright-ACTISCE 0143541658 0143541658 carennes@actisce.org Animations -> Stage Enfants

