STAGE ENFANT PARCELLE473 Montpellier, jeudi 11 avril 2024.

STAGE ENFANT PARCELLE473 Montpellier Hérault

Stage sur deux jours comprenant une visite guidée suivie de deux après-midi de pratique au cours desquelles les participants pourront découvrir, accompagné d’un artiste intervenant, des techniques issues du Street art (pochoir, bombe aérosol, linogravure etc.. ) dans le but de réaliser une œuvre concrète à rapporter chez soi.

Stage sur deux jours comprenant une visite guidée suivie de deux après-midi de pratique au cours desquelles les participants pourront découvrir, accompagné d’un artiste intervenant, des techniques issues du Street art (pochoir, bombe aérosol, linogravure etc.. ) dans le but de réaliser une œuvre concrète à rapporter chez soi. 60 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-12

Avenue des Frères Buhler

Montpellier 34080 Hérault Occitanie contact@parcelle473.com

L’événement STAGE ENFANT PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2024-04-08 par OT MONTPELLIER