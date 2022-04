Stage enfant multi-activités Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Stage enfant multi-activités Ornans, 25 avril 2022, Ornans. Stage enfant multi-activités Route de Montgesoye Akila Gorges de la Loue Ornans

2022-04-25 – 2022-04-25 Route de Montgesoye Akila Gorges de la Loue

Ornans Doubs EUR 170 Encadrés par un moniteur diplômé, vos enfants pourront profiter de leurs vacances sous le signe du sport et de la bonne humeur !

Au programme : escalade, vtt, rallye photo, fun challenge, tir à l’arc, carabine laser…

Ouvert à tous de 6 à 14 ans.

Programme dépendant des conditions météorologiques.

Dans la limite des places disponibles. +33 3 81 57 10 82 https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/ Encadrés par un moniteur diplômé, vos enfants pourront profiter de leurs vacances sous le signe du sport et de la bonne humeur !

Au programme : escalade, vtt, rallye photo, fun challenge, tir à l’arc, carabine laser…

Ouvert à tous de 6 à 14 ans.

Programme dépendant des conditions météorologiques.

Dans la limite des places disponibles. Route de Montgesoye Akila Gorges de la Loue Ornans

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Route de Montgesoye Akila Gorges de la Loue Ville Ornans lieuville Route de Montgesoye Akila Gorges de la Loue Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Stage enfant multi-activités Ornans 2022-04-25 was last modified: by Stage enfant multi-activités Ornans Ornans 25 avril 2022 Doubs Ornans

Ornans Doubs