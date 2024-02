Stage enfant « Les artistes en herbe » Willgottheim, lundi 26 février 2024.

Atelier de dessin, peinture et gravure. Initiation aux différentes techniques des arts plastiques et de la gravure (à partir de 7 ans).

37 rue principale

Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est fred.bado@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 14:30:00

fin : 2024-03-01 16:30:00



