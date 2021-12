Stage enfant de dessin sur tablette Saales, 22 décembre 2021, Saales.

Stage enfant de dessin sur tablette Saales

2021-12-22 – 2021-12-22

Saales Bas-Rhin Saales

EUR Ces ateliers, animés par Christophe Meyer avec le soutien de bénévoles de l’association, Environnement & Culture permettront d’exprimer la créativité et de se familiariser avec les très grandes possibilités que proposent les tablettes numériques. Les stagiaires mixeront les techniques classiques de dessin et peinture sur la base des planches de coloriage de Christophe Meyer pour ensuite passer plus facilement et naturellement sur le dessin sur tablette, les multiples effets et même la création de petites animations. L’association met à disposition un équipement dédié aux ateliers : 6 tablettes ipads (Apple) avec le logiciel Procreate, un écran de visualisation, une imprimante, scanner… ainsi que le matériel classique papier, couleurs, découpage, collage… L’atelier est ouvert aux jeunes à partir de 9 ans. D’autres sessions de perfectionnement seront proposées ensuite début 2022. Le travaux pourront faire l’objet d’expositions de l’association. Ces ateliers sont soutenus par la région Grand-Est ainsi que la commune de Saâles, la communauté de commune de la vallée de la Bruche et les sponsors : Crédit Mutuel, La Cheneaudière, les Confitures du Climont, la Laiterie du Climont et la boulangerie Turlupain.

