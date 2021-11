Lille Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, Nord Stage enfant – Convergence 1.0, Quand je serai grand Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

du lundi 7 février 2022 au vendredi 11 février 2022

Ce stage a pour but de créer des dessins, des sons et des vidéos pour réaliser une installation interactive. « CONVERGENCE 1.0 » est un atelier présente sous la forme d’une installation multimédia et interactive. Elle est composée d’une matrice qui intègre une bibliothèque de média (images, sons et vidéos) que les enfants ont créés en amont et qu’ils peuvent manipuler en temps réel via une interface sans contact (détection via une caméra Kinect). Un livret assez simple est édité pour rendre compte du travail effectué notamment le rapport image et texte par exemple.

Sur inscription

Centre d'Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord

