Du lundi 26 juin 2023 au jeudi 29 juin 2023

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant 310 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage Encadrement & lavis Que vous soyez débutants ou bien confirmés, cette branche de l’encadrement n’aura plus aucun secret pour vous ! Un stage pour s’initier, comprendre ou s’affirmer dans l’encadrement en lavis, au programme : 1. L’histoire du lavis 2. Le matériel et les outils utilisés 3. L’aquarelle et le lavis classique ou moderne -Découvrir la peinture en aquarelle et choisir ses couleurs -Comment appliquer l’aquarelle et réussir un lavis, les erreurs à ne pas faire -Travail au tire ligne – le jeu, rythme et règles des filets d’encre -Filets papier pose et création en aquarelle 4. Autres techniques pour le lavis : le pastel et l’encre 5. Associer le lavis et les ornements, de style ou d’époque 6. Finaliser un encadrement avec un lavis – biseaux, verre et paquet Durant cette session consacrée au lavis, vous découvrirez comment réaliser un encadrement complet avec cette méthode et finaliserez par une fermeture à onglet. A partir de documents anciens ou modernes, vous rechercherez à les mettre en valeur en jouant avec les couleurs de l’aquarelle, de l’encre et les filets. Qu’il soit classique ou moderne, vous créerez votre propre décor ou puiserez dans l’œuvre un détail qui deviendra le thème de l’ornement central du lavis. Matériel à apporter : -2 ou 3 documents format maximum A5 (15*21 cm) – jamais supérieur pour débuter -Pochette de papier calque A4 -4 ou 5 petits récipients avec couvercles – type petit pot à confiture -2 pots à eau – type pot à yaourt -2 chiffons coton blanc -Paquet de feutre à encre noire permanente – plusieurs calibres exemple 0.30 mm, 0.45… -Verres pour les cadres seront à fournir durant le stage – taille selon encadrement final Intervenante : Christine Boutroue Nombre de places : 8 personnes Tarif : 310 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 26 au 29 juin 2023 Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h. Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Beaux-Arts 5 rue des Beaux-Arts 75006 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-encadrement-maryvonne-le-chevalier/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-encadrement-maryvonne-le-chevalier/Stages

