Stage en famille à l’Atelier 2 le Cubisme 4-12 ans Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, lundi 4 mars 2024.

Stage en famille à l’Atelier 2 le Cubisme 4-12 ans Du 4 au 8 mars 2024, Atelier 2 propose aux parents et enfants de 4 à 12 ans un stage de découverte du Cubisme. 4 8 mars Atelier 2 112,50€ le binôme , inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T10:00:00+01:00 – 2024-03-04T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T10:00:00+01:00 – 2024-03-08T12:00:00+01:00

Du 4 au 8 mars 2024, Atelier 2 propose aux parents et enfants de 4 à 12 ans un stage de découverte du Cubisme.

Incontournable mouvement artistique du début du XXème siècle. Tout devient géométrique, ronds, carrés, losanges et s’éclatent sur la toile. Un œil en bas, un bras en haut, de face et de profil en même temps. Quel amusement à composer avec tous ces éléments notre propre création au regard de Picasso, Braque, Léger !

S’il s’agit de votre premier stage, n’oubliez pas l’adhésion stage obligatoire de 5€

Prévoir blouse ou tablier, un goûter et une gourde pour la pause de 11h.

La tranche d’âge indiquée doit être respectée ; dans le cas contraire, la participation à l’activité ne peut être garantie

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

