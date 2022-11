Stage en classique : skieur débutant

2023-01-02 – 2023-01-06 113 123 EUR Votre moniteur organisera les cours autour d’ateliers techniques et de parcours adaptés à vos possibilités.

10 participants maximum par groupe

Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30.

C’est un stage d’initiation qui est proposé à tous ceux qui débutent le ski ou qui n’en ont pas fait depuis très longtemps.

Mise en confiance, aisance générale.

Situations favorisant l’équilibre et la glisse.

Déplacement en terrain plat puis vallonné.

Chasse neige freinage, arrêt, virage.

Pas tournant.

De 3 à 7 km par cours en balade sur piste et hors-piste si possible dernière mise à jour : 2022-11-14 par

