stage Émotions et Création Beuzec-Cap-Sizun, 11 avril 2022, Beuzec-Cap-Sizun.

stage Émotions et Création Beuzec-Cap-Sizun

2022-04-11 09:15:00 – 2022-04-15 12:15:00

Beuzec-Cap-Sizun Finistère Beuzec-Cap-Sizun

Nous offrons à vos enfants cette merveilleuse occasion d’approfondir l’exploration des différentes émotions qui les traversent.

“Où ?

Dans l’éco-lieu de Kervillé avec une partie plus en intérieur, pour une pratique de sophrologie ludique et douce adaptée aux enfants, et l’autre plus au cœur du jardin, pour vivre une expérience créative et amusante de Land Art ( où la nature servira de matériau à l’expression artistique ).

Le but ?

Se faire du bien, se détendre, acquérir des outils pour mieux comprendre, reconnaître et vivre ses émotions.

Et aussi apprendre à les exprimer dans un processus créatif en lien avec la nature.

Dans la joie et le plaisir, les enfants pourront créer du lien avec les autres, dans ce petit groupe de 10 maximum, à partir de 6-7ans.

Qui ? Renseignements et inscriptions :

Émilie Guernier, sophrologue: 06 83 63 87 23

Audrey Ambrugeat ( médiatrice artistique, et en formation d’Art-thérapie ) : 06 30 81 52 07 .

Au plaisir de vivre ce riche moment ensemble !

audrey.leverrier@yahoo.fr +33 6 30 81 52 07

Beuzec-Cap-Sizun

dernière mise à jour : 2022-03-11 par