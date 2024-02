STAGE ÉMAIL SUR ACIER – avril 2024 Paris-Ateliers Reuilly Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

410 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

L’émail industriel sur acier, matière artistique – stage

L’émail industriel sur acier est depuis le XIXe siècle connu pour des fabrications de signalisation routière, supports publicitaires ou encore d’ustensiles de cuisine. Mais toute technique dans des mains des artistes peut devenir poésie, art. Il est ainsi avec cette matière, mariage de deux matières si différentes, liaison harmonieuse entre le métal et le verre qui se réalise grâce au feu.

Comment s’exprimer dans un langage artistique et braver les contraintes techniques de la matière ?

L’émail est un verre. Il recouvre le métal d’une couche protectrice et décorative. Pulvérisation, scrafitto, peinture, trempage… sont quelques-unes des techniques d’application de l’émail sur acier. Le métal est d’abord recouvert d’une couche d’émail, en forme de pâte fluide, qui va être séchée avant d’être cuite au four. Un objet requiert plusieurs couches et plusieurs passages au four à une température d’environ 800°C pour une durée de 3 à 8 minutes.

La panoplie des techniques de l’émaillage sur métaux autorise l’expression artistique. Par l’expérimentation le stagiaire pourra construire son propre langage.

Si la première approche de la technique conduit à travailler en surface, le travail de la matière prend toute sa substance quand nous explorons plus précisément la texture.

Jour 1

Approche de l’éventail des possibles de la matière par la multiplication d’expérimentations sur plusieurs plaques d’acier émaillées de petit format (10×10 cm). Intégration de matières non conventionnelles. Prise de notes à toutes les étapes des expérimentations par l’observation des résultats des expérimentations, intégration des bases du langage plastique de l’émaillage :

– couleurs / texture

– contraste lumière : composition…

Partager les trouvailles.

Jour 2

Poursuite des expérimentations sur petits formats.

En fin de journée définir les différentes pistes de création pour un travail, un tableau sur plaque grand format à réaliser en jours 3, 4 et 5.

Jour 3

Passage du petit au grand format du résultat des expérimentations retenues.

Adaptation des calculs techniques au nouveau format des plaques support (différentes épaisseurs de la matière, temps de cuissons…).

Résolution des problématiques techniques et créatives.

Jour 4

Poursuivre le travail d’adaptation des effets de matière du petit au grand format.

Développer l’esprit d’observation, d’analyse et d’adaptation aux contraintes techniques.

Jour 5

Finitions des pièces grand format.

Présentation des œuvres.

Intervenante : Maartje MIDDLE

Tarif : 410 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 812 € TTC

Dates : Du 08 au 12 avril 2024

Horaires : de 10h à 17h (avec une pause déjeuner entre 13h et 14h). Le dernier jour se terminera à 16h00.

Nombre de places : 8 inscrits

Informations et inscription par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Reuilly 7 cour Alsace-Lorraine 75012 Paris

