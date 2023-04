STAGE : ÉCRITURE Paris-Ateliers Sampaix Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. payant 260 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage d’écriture : la nouvelle La nouvelle, un genre d’écriture pour écrivains flemmards ? Non, la nouvelle est un genre à part entière, avec ses règles, ses techniques particulières, ses types (nouvelle à chute, fantastique, historique, nouvelle-instant…). Ce stage de 5 jours vous propose d’explorer ce genre littéraire à travers des propositions permettant la construction concrète d’une ou plusieurs nouvelles et la découverte de différents types de nouvelles.

Le stage sera axé sur la construction d’une nouvelle : construction narrative, petit nombre de personnages, décor concis, travail de la brièveté et de l’axe de l’histoire, travail d’une chute percutante, choix du vocabulaire et du langage de ses personnages. Intervenante : Sophie David Nombre de places : 10 personnes Tarif : 260 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 03 au 07 juillet 2023 Horaires : de 10h à 17h, sauf le dernier jour où le stage terminera à 16h. Une pause déjeuner est prévue entre 13h et 14h. Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Sampaix 28 rue Lucien Sampaix 75010 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/stage-ecriture-de-nouvelles-1/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/stage-ecriture-de-nouvelles-1/Stages

