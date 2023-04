STAGE : ÉCRITURE Paris-Ateliers Érard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Du samedi 03 juin 2023 au samedi 10 juin 2023

.Public adolescents adultes. payant 170 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage d’écriture : les écrits autour du film Les correspondances entre la littérature et le cinéma sont nombreuses. Pensons simplement à tous les romans qui ont été adaptés au cinéma ou en séries. Mais il existe d’autres rapports que l’adaptation. Tous les textes du cinéma, du scénario en passant par le scripte jusqu’aux sous-titrages. Pourtant, dans cet atelier, l’angle ne sera pas direct. Il s’agira plutôt d’écrits autour du cinéma. On y trouvera les thèmes suivants : établir une liste de films aimés, écrire la suite d’une scène d’un film, écrire la critique d’un film, écrire une ellipse, écrire par-dessus des dialogues (post-synchronisation), écrire une profession de foi, défricher la poésie au cinéma, inventer un clap. Intervenante : Isabelle Buisson Nombre de places : 8 personnes Tarif : 170 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : les samedis 03 et 10 juin 2023 Horaires : 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Érard 30 rue Erard 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/stage-ecriture-les-ecrits-autour-du-film/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/stage-ecriture-les-ecrits-autour-du-film/Stages

