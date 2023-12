STAGE : ÉCRITURE LITTÉRAIRE / février 2024 Paris-Ateliers Sampaix Paris, 19 février 2024, Paris.

Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

Démarrer un projet d’écriture long (recueil de nouvelles, pièce de théâtre, roman)

Vous avez une idée de projet d’écriture long et vous souhaitez le démarrer ?

Ce stage est destiné aux auteur-rice-s qui ont encore très peu de matière, ayant écrit moins d’une vingtaine de pages.

A travers des propositions d’écriture variées et précises et des échanges constructifs entre participants et animatrice, ce stage de 5 jours, vous permettra de :

Creuser vos personnages :

– Développer leur caractère à travers l’écriture de scènes

– Développer leur langage, leur gestuelle à travers un dialogue

– Creuser les liens entre les différents personnages

Identifier les lieux de votre récit :

– Les détailler, apprendre à faire des descriptions vivantes

– Leur donner un rôle, en quoi sont-ils reliés à vos personnages ?

Réfléchir à un plan, une structure globale

Identifier précisément son histoire.

Intervenante : Sophie David

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 360 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Horaires : Du 19 au 23 février 2024 de 10h à 13h et de 14h à 17h (le stage se termine à 16h le dernier jour).

Paris-Ateliers Sampaix 28 rue Lucien Sampaix 75010 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/ecriture-litteraire-stage/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-du-texte/ecriture-litteraire-stage/Stages

