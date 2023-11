STAGE : ÉCRITURE (les traditions de Noël) – janvier 2024 Paris-Ateliers Érard Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 05 janvier 2024 au samedi 06 janvier 2024 :

vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant

170 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Stage d’écriture : les traditions de Noël

La période de Noël est remplie de traditions qui nous rappellent des souvenirs de moments heureux. Les contes, les chansons, les marchés de Noël, le sapin, les cadeaux, les décorations, la gastronomie… Mais aussi la famille, l’histoire ou encore la religion. Chacun est attaché à quelque chose de différent à Noël et a crée son imaginaire autour de cette fête !

Ce stage vous proposera de choisir les éléments auxquels vous êtes le plus sensible pendant la période des fêtes et de vous en saisir pour imaginer des propositions et écrire à ce sujet :

Avec quels personnages de la littérature pourriez-vous passer Noël ?

Que puis-je dégoter dans les marchés de Noël ?

Quelles sont les traditions insolites de Noël dans le monde ?

Écrire à partir des personnages de la crèche ; à partir du sacrement qu’est Noël ;

Ecrire autour de la gastronomie, autour de la paix, autour de l’amour…

Intervenante : Isabelle Buisson

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 170 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Dates : Les 5 et 6 janvier 2024

Horaires : de 10h à 18h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org.

Paris-Ateliers Érard 30 rue Erard 75012 Paris

Contact : +33144618780 public@paris-ateliers.org

Paris-Ateliers