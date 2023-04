STAGE : ÉCRITURE – LA NATURE Paris-Ateliers Érard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

STAGE : ÉCRITURE – LA NATURE Paris-Ateliers Érard, 13 mai 2023, Paris. Du samedi 13 mai 2023 au samedi 20 mai 2023 :

samedi

de 10h00 à 18h00

Stage d'écriture avec pour thématique la nature La culture ne s'oppose pas à la nature, la culture s'intègre à la nature malgré la technique, la production qui peut souvent exploiter la nature. Pourtant, aujourd'hui, les prises de conscience liées au respect de la nature fleurissent à travers le monde. Cet atelier d'écriture rend hommage à la nature sauvage et à la nature domptée par les humains. Les sujets suivants seront traités : écrire une liste de jardins, décrire le jardin comme espace de liberté, s'interroger sur l'écologie et la responsabilité, aller à contre-courant des mouvements bienpensants, décrire votre visage comme un jardin, lister des jardins dans lesquels vous vous êtes rendus et nous dire ce que vous y faites, imaginer un jardin qui n'existe pas, écrire la nature sauvage, fouiller dans les ruines, réfléchir à la psychophysiologie des écosystèmes, définir un don à la nature, devenir végétal, et enfin, fabriquer un signet pétale ou un herbier. Paris-Ateliers Érard 30 rue Erard 75012 Paris

