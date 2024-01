Stage écriture : jouer avec les mots Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, samedi 3 février 2024.

Début : 2024-02-03 09:30

Fin : 2024-02-03 12:00

Dans le cadre de la Semaine du Jeu, l’association l’Escalier vous propose de participer à un stage d’écriture intitulé Jouer avec les mots.

L’idée c’est d’y pouvoir aborder l’écriture ludique, de passer un bon moment, d’écrire des petits textes, des petits fragments de textes, de rire, de se servir du hasard pour écrire ensemble. De passer un bon moment et d’avoir exploré l’écriture ! Ce stage est ouvert à toustes, que vous vouliez découvrir les ateliers d’écriture ou profiter d’un moment de créativité, c’est le bon endroit.

Le plus c’est qu’il y a une scène ouverte à suivre, pour venir dire ses textes sur scène ! Elle est gratuite et ouverte à toustes ! Si vous le souhaitez, vous pourrez lire vos textes sur scène après l’atelier. Il y aura un petit pot, ce sera convivial et chaleureux !

Il reste des places. Pour s’inscrire c’est ici : https://lescalier-ecriture.fr/stages-courts-2/

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine