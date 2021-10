Paris La Camillienne île de France, Paris Stage écriture et initiation MAO La Camillienne Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 16h

Petite nouveauté de cette année!!! La Camillienne propose aux jeunes de 11 à 17 ans , un projet de création Musicale assistée par ordinateur Ici il s’agit de découvrir et s’initier aux différentes étapes nécessaires à la création d’une chanson… et composer la musique qui l’accompagne comme le font les artistes de la nouvelle génération. M.A.O (Musique Assitée par Ordinateur) Dans cette partie, ensemble au sein du groupe, les jeunes vont pouvoir tester des sons virtuels et apprendre à les assembler pour jouer des mélodies et des rythmiques. Accessibles mêmes aux débutants, l’idée est de comprendre les bases et de pouvoir par la suite aussi créer votre propre musique. Atelier D’ecriture de Paroles La méthodologie parfaite pour trouver de l’inspiration avant d’écrire existe et c’est ensemble que les jeunes découvriront le secret des sons et des mots qu’ils nous soufflent pour en faire des slam.. des textes de rap, de chant, ou autre.. pour embellir leurs vocabulaires avec des rimes et des métaphores incroyables. De quoi avoir une longueur d’avance dans l’art de manier le langage. Les jeunes auront la chance d’être accompagné par un intervenant qualifié dans le domaine , l’artiste Narcisse scor16 Animations -> Stage La Camillienne 12 rue des Meuniers Paris 75012

