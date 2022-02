Stage • Écriture de paroles de chansons Rock & Chanson Talence Catégories d’évènement: Gironde

**Du mercredi 23 au samedi 26 février 2020** 4 jours pour créer ses propres textes, guidé par les artistes Keurspi et Fleyo qui vous donneront les clés techniques et artistiques pour vous permettre de mettre en mots la musique. Pour les ados : Mercredi : 10h – 12h30 // 14h – 17h Jeudi : 10h – 12h30 // 14h – 17h Vendredi : 10h – 12h30 // 14h – 17h Pour les adultes : Mercredi : 18h – 20h30 Jeudi : 18h – 20h30 Vendredi : 18h – 20h30 Samedi : 9h – 12h Samedi 26 février à 12h Restitution des 2 groupes. Un petit pot vous sera proposé ! _Avec le soutien de la DRAC nouvelle aquitaine et de l’agence nationale de la cohésion des territoires._ Le stage est à 50€ pour les adultes et gratuit pour les ados avec Get Lucky. Pour les inscriptions ou pour toutes informations vous pouvez envoyer un mail à [pedagogie@rocketchanson.com](mailto:pedagogie@rocketchanson.com) 4 jours pour créer ses propres textes, guidé par les artistes Keurspi et Fleyo qui vous donneront les clés techniques et artistiques pour vous permettre de mettre en mots la musique. Rock & Chanson 181 Rue François Boucher, 33400 Talence Talence Thouars Gironde

