La photographie peut être un déclencheur de l’écriture comme l’écriture peut être un déclencheur de la photographie. S’inspirer d’une image, d’une ambiance, imaginer toute une vie autour de la photographie. Voir net ou flou. En couleur ou en noir et blanc. La photographie vous portera pendant ce stage et vous verrez combien d’auteurs se sont inspirés de cette technique moderne et démocratique.

Vous aborderez pendant ce stage les thématiques suivantes : décrire de mémoire une photo de son album personnel, rappeler à sa mémoire la toute première photographie prise de vous, imaginer des photomatons au cours des années à venir, savoir exprimer des sentiments à partir d’une photo, décrire une pièce à 360° par touches kaléidoscopiques photographiques, décrire la terre vue du ciel comme un tableau depuis Google Earth, imaginer la vie des gens d’après des photos d’inconnus, enquêter sur la vie de personnes disparues, concevoir des pages d’un roman-photo traditionnel, écrire une page d’un roman-photo décalé, s’interroger sur son héritage photographique et pour finir, réaliser un collage.

Intervenante : Isabelle Buisson

Nombre de places : 8 personnes

Matériel à apporter :

– 4 photographies (photo 1 : qui laisse place à la poésie et à l’onirisme, avec ou sans personnage ; photo 2 : très réaliste avec personnage, si personnage sur la photo 1, il devra être le même ; photo 3 : en action avec personnage(s) ; photo 4 : paysage).

– un bloc de papier et/ou un ordinateur

– une paire de ciseaux et un tube de colle

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org.

Paris-Ateliers Érard 30 rue Erard 75012 Paris

