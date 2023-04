Stage écrire une nouvelle Association Prospero, 12 mai 2023, Paris.

Le vendredi 12 mai 2023

de 10h00 à 17h30

.Public adultes. payant

50 €

Ce stage d’une journée sera l’occasion d’aborder l’écriture de la nouvelle.

Après des lectures, discussions et exercices de mise en train, chaque participant élabore son projet d’écriture, avec l’aide du groupe et de l’animatrice. Puis on écrit, on relit, on corrige, on écrit encore… jusqu’à-ce que chacun ait achevé sa nouvelle.

Pour finir, vient le moment du partage : lecture de sa nouvelle et découverte de celles des autres.

Association Prospero 85 avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris

Contact : http://www.association-prospero.org/ 0663987787 assoprospero@gmail.com https://drive.google.com/file/d/1ZBTb427_zyNj7em3OrPFcQBlHIEsB_0L/view?usp=share_link

Image de goonerua sur Freepik Femme debout écrivant avec une grande plume