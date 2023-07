Stage – écrire dans Paris R de jeux de la Place de la République Paris, 2 mai 2023, Paris.

Du lundi 17 juillet 2023 au vendredi 21 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Du lundi 10 juillet 2023 au vendredi 14 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 9 ans. Jusqu’à 14 ans. payant

Une semaine en itinérance pour prendre un grand bol d’air ensoleillé, faire le plein de culture et prendre le temps d’écrire.

Stage – écrire dans Paris en itinérance sur les traces des grand·es écrivain·es

(9-14ans)

Aux beaux jours, je vous emmène parcourir la capitale pour écrire (en extérieur et au café) à partir de consignes ludiques, inspirés par la ville, les oeuvres littéraires et poétiques, les destins et les lieux d’inspirations des grand·es écrivain·es.

Chaque journée sera différente mais l’écriture (sous forme de jeux) sera notre fil conducteur : écrire en observant (parcs et musées), écrire en écoutant (La Philarmonie de Paris), écrire en découvrant (les grand·es écrivain·es)… Nous nous baladerons dans les quartiers de Paris Centre sur les traces de grands écrivains et écrivaines célèbres comme Victor Hugo, Colette, Rimbaud ou encore Simone de Beauvoir.

Le vendredi sera consacré à une restitution pour les familles en librairie : lecture et partage des textes écrits pendant la semaine.

Chic !

Un stage d’écriture en itinérance animé par Manon Jouniaux.

Programme détaillé

LUNDI / ÉCRIRE… EN OBSERVANT (seulement pour les stages de 5 jours)

Journée au Jardin des Plantes.

Matinée à la Galerie de l’évolution, jeux d’écriture autour des animaux, de l’histoire, du monde.

Après-midi dans le jardin des plantes, jeux d’écriture autour du thème de la nature, de l’infiniment petit cotoyant l’infiniment grand.

MARDI / ÉCRIRE…EN S’INSPIRANT

Balade dans Paris sur les traces des écrivain·es célèbres.

Visite de la Maison Victor Hugo, découverte de l’écrivain et de ses livres.

Détour au Palais Royal pour découvrir l’écrivaine Colette, jeux d’écriture reprenant ses thématiques.

Découverte de Simone de Beauvoir, du café de Flore et du quartier de Saint Germain des Prés.

Découverte de la fresque Le bateau Ivre, d’Arthur Rimbaud, jeux d’écriture autour du poème.

MERCREDI / ÉCRIRE… EN ÉCOUTANT

Journée à la Philharmonie de Paris, pour écouter de la musique et se nourrir de cette exploration sonore à des fins littéraires, et parc de la Villette.

JEUDI / ÉCRIRE…EN DÉCOUVRANT

Une journée d’écriture dans deux musées.

Matinée au Musée d’Orsay – écriture autour d’oeuvres iconiques.

Après-midi au Palais de Tokyo – découverte d’une exposition d’art contemporain.

VENDREDI / SE LIRE

Matin : préparation de la lecture dans une librairie. (à priori au 104 dans le 19ème)

Après-midi : lecture dans la librairie, devant les familles.

Infos pratiques

Le stage comprend : un carnet d’écriture et un stylo, 6 consommations au café pour les temps de pause et d’écriture en intérieur, les entrées aux musées.

Le stage ne comprend pas : les tickets de métro pour se déplacer, les piques-niques du midi.

5 participant·es maximum.

Horaires :

Lundi-jeudi 10h-17h, rendez-vous matin et soir à Place de la République à Paris.

Vendredi 10h-15h30, lecture pour les familles à 14h dans une librairie.

R de jeux de la Place de la République Place de la république 75010 Paris

Contact : https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/313941-d-s-inscrire-aux-ateliers-ponctuels-d-i-m https://www.imagesetmots.co/stage-ecriture-creative-enfant-paris

