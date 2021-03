Paris Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Stage Échecs – 8 à 10 ans Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage Échecs – 8 à 10 ans Centre Paris Anim’ Place des fêtes, 26 avril 2021-26 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 30 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 12h30

payant

Vieux de 1500 ans, ce jeu s’est répandu sur toute la planète et s’est impose comme le roi des jeux de stratégie. Longtemps considéré, comme une activité purement ludique, dont la pratique au plus haut niveau était réservée a une élite auréolée d’un grand prestige intellectuel, le jeu d’Echecs s’est transforme au fil du temps. La « démocratisation » du jeu. Lundi au Vendredi : 11h00 à 12h30

8 à 10 ans Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (194m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (342m) 48 : louise Thuliez 60 : Place des Fêtes T3b : Pré-Saint-Gervais (342m)

Contact :Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/centre/14-place-des-fetes https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org Animations -> Stage Enfants

Date complète :

2021-04-26T11:00:00+02:00_2021-04-26T12:30:00+02:00;2021-04-27T11:00:00+02:00_2021-04-27T12:30:00+02:00;2021-04-28T11:00:00+02:00_2021-04-28T12:30:00+02:00;2021-04-29T11:00:00+02:00_2021-04-29T12:30:00+02:00;2021-04-30T11:00:00+02:00_2021-04-30T12:30:00+02:00

LEFP

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Place des fêtes Adresse 2-4 rue des Lilas Ville Paris