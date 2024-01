Stage Duo Danse pour les 4/10 ans La Casa des Enfants Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

de 14h00 à 15h30

.Public enfants adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

20€ le binôme > 1enfant / 1 adulte

Au choix l’adulte peut être maman, papa mais aussi, mami, papi, tati, tonton…

Inscription obligatoire / Places limitées (10 enfants maximum)

Amusez vous en passant un moment privilégié avec votre enfant, dans la danse !

Un parent, un enfant, et le tour est dansé ! Ce stage a pour objectif d’amener les petits et les grands à la relation musique / danse, autour d’une chorégraphie de Modern’ Jazz, adaptée à l’âge des enfants, et créée en duo.

Ce stage est animé par Ombeline Massé, professeur de Modern’Jazz. Il n’est pas nécessaire de savoir danser (loin de là !). Ombeline vous guidera en toute simplicité dans la bonne humeur et la bienveillance.

Alors, tous en piste !

La Casa des Enfants 11 allée Darius Milhaud 75019 Paris

La Casa des Enfants 11 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : https://lacasadesenfants.fr/ +33140407360 lacasa.desenfants@gmail.com

fb Duo Danse