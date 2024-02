Stage Duo bien-être Yoga et Sophrologie Saint-Pierre-sur-Dropt, samedi 13 avril 2024.

Stage duo bien-être Yoga et Sophrologie, Respirer s’Etirer, se Ressourcer méditation en pleine conscience, relaxation dynamique, respirations thérapeutiques, relaxation et visualisation créatrice, renforcement de la confiance et de l’estime de soi avec Marie Moutard Sophrologue et Maxence Trigano diplômé ENPY.

Stage comprenant les repas de cuisine végétale présentée par Fadila et hébergement gîte La Liesse.

Groupe limitée à 8 personnes.

Co-voiturage possible 120 120 EUR.

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-14

635 route de larchan

Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

