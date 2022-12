STAGE: DU THÉÂTRE À LA WEB-SÉRIE Montpellier, 22 janvier 2023, Montpellier .

STAGE: DU THÉÂTRE À LA WEB-SÉRIE

178, rue de la carrièrasse Montpellier Hérault

2023-01-22 – 2023-01-22

Montpellier

Hérault

Des stages de sensibilisation aux Arts Vivants

Animés par des artistes professionnels sont proposés aux amateurs et font écho aux oeuvres présentées sur nos plateaux

durant la saison. Chaque stage est unique et aborde une discipline différente.

Une aventure humaine et artistique le temps d’une journée, pour le plaisir, le partage et pour se découvrir !

« Du Théâtre à la Web-Série »

Dimanche 22 janvier de 10h à 17h



Vous souhaitez participer à la réalisation d’une web-série ? Être un.e « spectacteur.rice » et contribuer à la continuité du projet « Andy’s gone ».



Julien Bouffier metteur en scène de la trilogie « Andy’s gone » et son équipe vous proposent une journée pour participer à la fabrication d’une web-série. Ce projet de spin-off a pour objectif de faire découvrir les développements souterrains de la trilogie. Ce prolongement par le biais d’un autre média est le moyen de créer un pont entre le rendez-vous spectaculaire vécu en communauté et la solitude de l’internaute face à son écran.



La première saison de cette web-série a été produite dans le cadre de la résidence de territoire avec le Festival Villeneuve en Scène. Elle est constituée de quatre épisodes de 20 minutes.



« J’aimerais avec vous imaginer un nouvel épisode qui se situerait dans le Domaine d’O. Nous co-construirons ensemble une échappée de l’univers d’ « Andy’s gone » aussi bien dans le théâtre Jean-Claude Carrière qu’à l’extérieur. Pierre François Gautier, coréalisateur de la série sera avec moi pour filmer ce que nous aurons créé ensemble. »



Julien Bouffier

Metteur en scène,

Initiateur et Conseiller artistique pour le WARM UP

(Printemps des Comédiens)

Créateur du Festival Hybrides

Et si on montait sur scène ?

+33 800 20 01 65

Adesso SEMPRE

Montpellier

