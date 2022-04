STAGE DRESSAGE G5/7 Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-du-Désert

STAGE DRESSAGE G5/7 Saint-Mars-du-Désert, 24 avril 2022, Saint-Mars-du-Désert. STAGE DRESSAGE G5/7 Le Grand Patis Espace Equestre de Mazerolles Saint-Mars-du-Désert

2022-04-24 – 2022-04-24 Le Grand Patis Espace Equestre de Mazerolles

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique Saint-Mars-du-Désert Sur réservation. Je progresse et perfectionne ma technique équestre +33 2 40 77 44 95 http://www.mazerolles.com/ Sur réservation. Le Grand Patis Espace Equestre de Mazerolles Saint-Mars-du-Désert

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Mars-du-Désert Autres Lieu Saint-Mars-du-Désert Adresse Le Grand Patis Espace Equestre de Mazerolles Ville Saint-Mars-du-Désert lieuville Le Grand Patis Espace Equestre de Mazerolles Saint-Mars-du-Désert Departement Loire-Atlantique

STAGE DRESSAGE G5/7 Saint-Mars-du-Désert 2022-04-24 was last modified: by STAGE DRESSAGE G5/7 Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert 24 avril 2022 Loire-Atlantique Saint-Mars-du-Désert

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique