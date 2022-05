Stage Drame & Actors Studio – Method Acting Center Paris Catégorie d’évènement: Paris 13e Arrondissement

Stage Drame & Actors Studio – Method Acting Center, 4 juin 2022 13:30, Paris. Method Acting Center WEEKEND du 4 & 5 Juin 2022 Samedi de 13h30 à 19h30 & Dimanche de 11h00 à 19h30 93 Avenue d’Italie, Paris 13e. “Rien ne sèche plus vite qu’une larme.” avec Rafael LINARES. Depuis la rentrée 2021/2022, Method Acting Center vous propose un ensemble de stages thématiques afin d’aborder la célèbre méthode de l’Actors Studio, à travers notamment un des grands univers cinématographiques : LE DRAME. Genre majeur au cinéma, le drame repose en grande partie sur la capacité des acteurs à déployer leur palette de jeu. Souvent synonyme de fierté chez les acteurs accomplis, et de rite de passage chez les débutants, les fameux pleurs sur « commande », qui suscite bien des regards admiratifs, n’en est pourtant pas moins un exercice de taille. Il demande une vraie nécessité de croire et de s’abandonner, sans jamais se perdre ni se torturer soi-même. Dans ce contexte, la méthode Actors Studio propose un large panel d’outils qui permettent d’accéder, de manière sincère et bienveillante, à trouver des émotions profondes et intenses, qu’on soit naturellement à fleur de peau ou d’une sensibilité enfouie. OBJECTIFS du Stage DRAME & ACTORS STUDIO – Explorer, rechercher, trouver les déclencheurs de la tristesse et en dégager toutes les nuances – Physicaliser ce type d’émotions à travers le langage du corps – Retrouver son enfant intérieur, son chagrin et sa solitude – Travailler des situations et des scènes dramatiques – Être au plus près de son imaginaire, de ses sources, tout en restant connecté à la scène – Interpréter des personnages rongés par le chagrin, la dépression ou encore le désespoir – Réutiliser l’énergie déployée de ce travail d’exploration pour mieux ouvrir sa sensibilité sur tout ce qui est peur, colère, vulnérabilité. PRÉ-REQUIS POUR le Stage DRAME & ACTORS STUDIO Le participant devra avoir suivi le Stage #1 Initiation, ou éventuellement des Classes de l’été ou Exploration 1 en cours à l’année bien sûr. Date du prochain Stage #1 : WEEKEND du 21 & 22 Mai 2022 INFOS PRATIQUES – De 6 à 16 personnes – 160€ pour 1 stage week-end – 320€ pour 2 stages week-ends – Forfait 3 / 6 / 9 stages week-ends *: 432€ / 816€ / 1152€, soit 10% / 15% / 20% de remise – En fonction de vos demandes, d’autres dates de stages weekend peuvent être re-programmées. INSCRIPTIONS EN LIGNE https://www.methodacting.fr/reservation-stages/ contact@methodacting.fr 06 07 41 41 25 @methodactingcenter #stageacteur #stagetheatre #stagedetheatre #stageacting #actorstudio #methodacting #methodactingcenter #formationacteur #acting #formationacting #courstheatre #ecoletheatreparis #ecoleacteurparis #actingschool #coursdetheatreparis

