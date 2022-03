Stage d’Optimist Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Stage d’Optimist Moëlan-sur-Mer, 11 avril 2022, Moëlan-sur-Mer. Stage d’Optimist Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer

2022-04-11 09:30:00 – 2022-04-15 12:30:00 Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer Support de référence pour apprendre à tirer ses premiers bords en sollitaire et partir à l’aventure. Entre 6 et 9 ans. +33 2 98 71 07 98 Support de référence pour apprendre à tirer ses premiers bords en sollitaire et partir à l’aventure. Entre 6 et 9 ans. Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer

