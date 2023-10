Stage d’octobre – Le jeu d’acteur Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage d’octobre – Le jeu d’acteur Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans. payant Semaine en journée complètes : 100€*

*Prix usager Espace Beaujon. Rajout de 10€ pour les non-usagers.

Racontez une histoire à travers les 3 formes de narrations que sont le cinéma, le podcast et le théâtre. Ce stage permet à chacun d’organiser un tournage ou une session d’enregistrement, avec des jeux et des temps informels tout au long de la semaine.

Un spectacle est proposé aux parents à l’issue du stage.

Centre Paris Anim' Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/ +33153530699 jeunesse@ebeaujon.org

Stage d'octobre – Le jeu d'acteur, du 23 au 27 octobre 2023

