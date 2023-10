Stage d’octobre – Le japonais par les mangas Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage d’octobre – Le japonais par les mangas Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans. payant Semaine en demi-journée : 60€*

*10€ de frais de matériel inclus

*Prix usager Espace Beaujon. Rajout de 10€ pour les non-usagers.

Initiez-vous à la langue japonaise par le dessin durant cette semaine de stage ! Que vous soyez novice en japonais ou que vous souhaitiez simplement approfondir vos connaissances tout en vous amusant, le stage vous permet de plonger dans la culture japonaise en explorant deux de ses formes artistiques les plus emblématiques ! Deux ateliers sont organisés durant ce stage : Dessin Manga Acquérez les bases du dessin manga ou perfectionnez votre technique. L’atelier est animé par un Mangaka professionnel, qui vous aidera à créer votre propre planche de dessins.

Avec l’intervenant et Mangaka Imdrane Calligraphie Japonaise Explorez la beauté de la calligraphie japonaise en créant des œuvres artistiques uniques tout en comprenant la signification culturelle derrière chaque caractère.

Vous apprendrez les bases de l’écriture des caractères japonais (kanji et hiragana) en utilisant des pinceaux et de l’encre de manière traditionnelle.

Avec l’intervenante Satoko Schultz (里子 シュルツ) En partenariat avec l’Ambassade des Langues Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/jeunesse/stages-vacances/stage-japonais-par-le-manga/ +33153530699 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/248141048206384/248141058206383/?active_tab=about https://www.facebook.com/events/248141048206384/248141058206383/?active_tab=about https://beaujon.aniapp.fr/activites/stages-ados/satages-ados

© Imdrane Chanfi Stage Japonais par les Mangas, du 23 au 27 octobre 2023 – Espace Beaujon Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Espace Beaujon Adresse 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris latitude longitude 48.8753649913126,2.3046269930455

Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/