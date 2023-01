Stage DIY cosmétiques Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage DIY cosmétiques Centre Paris Anim’ Montparnasse, 8 février 2023, Paris. Le mercredi 08 février 2023

de 19h00 à 20h30

. payant Selon votre QF de 3.60€ à 23.88€ pour 1h30 d’activités Faire ses propres cosmétiques a plusieurs avantages : d’abord c’est connaître les ingrédients qu’on s’applique sur le corps. Ensuite, c’est une démarche économique car les produits faits maison sont beaucoup moins chers que ceux achetés dans le commerce. Enfin c’est aussi s’inscrire dans une démarche zéro déchet en refusant les produits suremballés et vendus parfois dans des contenants non recyclables. Shampoings, déodorants, dentifrices… Nombreux sont les produits que nous utilisons dans notre salle de bain. Ces produits sont pourtant générateurs de déchets et, pour certains, néfastes pour la santé ! Nombreux sont les composants dangereux qui sont utilisés en toute légalité par de nombreuses marques. Réduire ses déchets dans sa salle de bain permet non seulement de faire des économies, mais c’est aussi un moyen efficace de préserver notre santé et la planète ! Pendant cet atelier, vous fabriquerez un shampooing solide, un dentifrice et un produit mystère à base de miel (nous avons des ruches). Attention, nous vous demandons de venir avec vos contenants pour mettre les produits fabriqués. Le coût est fonction de votre quotient familial donc de vos revenus. Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact : https://camontparnasse.goasso.org 0143202006 ddurable@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://camontparnasse.goasso.org

Détails Catégories d'Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Montparnasse Adresse 26, allée du Chef d'Escadron de Guillebon Ville Paris

