Stage Dive Festival Théâtre El Mil.lenari Toulouges, samedi 27 avril 2024.

Stage Dive Festival Toulouges vibrera à nouveau au rythme du stage dive pour sa seconde édition. un événement incontournable pour tous les amoureux du rock, du punk, du métal, et du hardcore ! Samedi 27 avril, 14h00 Théâtre El Mil.lenari

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Toulouges vibrera à nouveau au rythme du stage dive festival pour sa seconde édition. un événement incontournable pour tous les amoureux du rock, du punk, du métal, et du hardcore !

Dès 14h, sur le parvis du théâtre, un concert électrisant des Désallummés en duo. Un concours de air guitar pour les plus audacieux. Des ateliers interactifs de batterie, de graffiti, de tatouages temporaires. Des jeux gonflables pour le plaisir des petits et des grands. À partir de 17h00, la salle Jean Pau Giné du théâtre el mil·lenari s’enflammera avec des groupes de la région, offrant le meilleur du punk, métal et hardcore.

ATELIER M.A.O. AVEC REMI ORTS

Remi Orts, formateur Cubase du studio Nevada basé à Toulouges, vous plongera dans l’univers de la Musique Assistée par Ordinateur. Découvrez les techniques de studio et enregistrez votre voix sur un morceau hardcore !

STANDS DE PRÉVENTION ET SENSIBILISATION

Des stands dédiés à la prévention et sensibilisation aux risques liés aux milieux festifs seront présents pour vous informer.

MERCHANDISING ET RESTAURATION

Ne manquez pas les stands de merchandising des groupes présents. Pour les petites faims, une buvette et un food truck seront là pour vous régaler.

Théâtre El Mil.lenari Avenue Jules Ferry 66350 Toulouges Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 55 55 89 https://www.instagram.com/theatre_el_mil.lenari/

rock hardcore