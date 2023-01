STAGE D’INITITAION AUX TECHNIQUES POTIÈRES POUR ADULTES Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

STAGE D'INITITAION AUX TECHNIQUES POTIÈRES POUR ADULTES
2 rue des Recoins LE FUILET
Maison du Potier
Montrevault-sur-Èvre
Maine-et-Loire

2023-01-27 09:00:00 – 2023-01-29 17:00:00

LE FUILET 2 rue des Recoins

Montrevault-sur-Èvre

Maine-et-Loire EUR 230 230 Tout au long de l’année, les amateurs de tournage ou de modelage peuvent s’inscrire à des stages. Enfants et adultes, ont ainsi l’occasion de découvrir les différentes techniques potières. La Maison du Potier propose un stage d’initiation aux techniques potières pour les adultes, à partir de 16 ans. Au programme : travail au colombin, estampage, modelage et tournage, décoration aux engobes, … Sur réservation. Places limitées.

Plus d'informations auprès de la Maison du Potier.

