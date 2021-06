Stage d’initiation « Wilderness » La Petite-Pierre, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, La Petite-Pierre.

Stage d’initiation « Wilderness » 2021-07-13 – 2021-07-13

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre

EUR L’expérience brute et sauvage.

8h d’immersion non stop en milieu sauvage. Plus qu’une journée de bien-être, c’est une vraie éducation expérientielle et sensorielle au plus proche des origines de l’humanité. Son but: retrouver le sentiment d’être libre et sauvage, vivre une relation intime avec le vivant, écouter son instinct animal, révéler l’héritage génétique des ancêtres.

+33 6 66 76 55 93

