Stage d’initiation taekwondo et arts martiaux tricking ouvert à tous Dojo de Montrapon Besançon, mercredi 28 février 2024.

Stage d’initiation taekwondo et arts martiaux tricking ouvert à tous Dojo de Montrapon Besançon Doubs

Impulsé par la Ville de Besançon et la Maison de quartier Montrapon Fontaine-Écu, le Taekwondo Club Besançon et la Team IUJI organisent un stage d’initiation au Taekwondo, discipline olympique, et aux arts martiaux tricking, du 26 au 29 février.

Les deux sessions de tricking, les 28 et 29 février de 14 h à 16 h 30, sont ouvertes à tous (personnes extérieures au club, débutants ou confirmés). Relevez le défi de l’inattendu avec IUJI ! Les arts martiaux tricking,

fusion audacieuse de mouvements acrobatiques et martiaux,

vous promettent deux jours de créativité, de fluidité et de

sensations fortes. Une opportunité parfaite pour découvrir et vous

initier à une discipline hors du commun, portée par l’énergie et des

valeurs sportives inspirantes. A partir de 10-12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-29 16:30:00

Dojo de Montrapon 1 chemin de la Baume, 25000 Besançondes Torcols

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contactiuji@gmail.com

