STAGE D’INITIATION – « Secrets de la langue d’Oc » Archives départementales de la Haute-Garonne, 14 avril 2022, Toulouse.

STAGE D’INITIATION – « Secrets de la langue d’Oc »

Archives départementales de la Haute-Garonne, le jeudi 14 avril à 17:30

Avec notre expert, vous découvrirez la langue occitane. De quoi raviver peut-être des souvenirs d’enfance ou mettre un peu de soleil grâce à cette langue belle et mélodieuse ! L’occasion également de passer un agréable moment autour de ce patrimoine linguistique si vivant. Niveau débutant. Animation : Pascal Bergougnan. ATTENTION ! Stage en 2 séances. Merci de prendre note de la date de la 2e séance : jeudi 12 mai 2022. **Ouverture des réservations : Lundi 7 mars 2022.** **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Jeudi 14 avril, 17h30-19h30 **Pour qui ?** Adultes. **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Réservation obligatoire.** **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) ### **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 6 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation du pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes de 12 à 15 ans et du pass vaccinal à partir de 16 ans.

Gratuit, sur réservation.

Initiation et découverte de la langue occitane. 1h30 pour passer un agréable moment autour de ce patrimoine linguistique commun et si vivant, et pour échanger entre participants !

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T17:30:00 2022-04-14T19:00:00