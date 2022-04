Stage d’initiation/remise à niveau à la salsa FGO-Barbara, 10 avril 2022, Paris.

Du dimanche 10 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 :

dimanche

de 15h00 à 17h00

. payant 20 euros le stage, 30 les 2

Salsa Con Ti propose un stage de salsa portoricaine débutant pour apprendre rapidement les bases, se débrouiller en soirée et rejoindre un cours en milieu d’année. Convivialité et pédagogie garanties !

Vous souhaitez acquérir rapidement ou réviser les bases de la salsa portoricaine ?

Vous débrouiller rapidement en soirée ?Vous voulez vous remettre à niveau pour intégrer un cours en milieu d’année ?Vous dansez déjà la salsa cubaine et voulez vous mettre à la salsa portoricaine ?

Vous ne retenez pas les enchaînements des cours en soirée ?

Vous avez besoin de corrections et d’un suivi plus personnalisés ?

Salsa Con Ti vous propose un STAGE D’INITIATION/REMISE A NIVEAU A LA SALSA PORTORICAINE LES DIMANCHES 10/04 ET 17/04 DE 15H A 17H.



Possibilité de démarrer le stage le 17/04 pour ceux qui ne sont pas dispos le 10/04.

Au programme :

-pas de base

-principes de base

-technique de guidage et écoute du guidage

-premières figures (cross body lead, tour à droite, cross body lead turning, pont, open break et boucle…)

-initiation au timing pour danser en rythme sur la musique

-pratique guidée

Convivialité et pédagogie garanties !

Lieu des stages : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 Paris

Métro Barbès Rochechouart ou La Chapelle

Infos et inscriptions obligatoires (places limitées et garantie d’un bon équilibre hommes/femmes) : 0673498687 ou salsaconti@yahoo.fr

Contact : https://fb.me/e/36JyVJO6k 0673498687 salsaconti@yahoo.fr https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923 https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923

