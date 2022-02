STAGE D’INITIATION POTERIE POUR ENFANTS (6-8 ANS) Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

STAGE D'INITIATION POTERIE POUR ENFANTS (6-8 ANS) Montrevault-sur-Èvre, 12 février 2022, Montrevault-sur-Èvre. STAGE D'INITIATION POTERIE POUR ENFANTS (6-8 ANS) LE FUILET 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre

2022-02-12 – 2022-04-21

La Maison du Potier au Fuilet propose des stages pour découvrir les gestes essentiels du travail de la terre. Petit ou grand, chacun peut modeler sa créativité ! Stage d'initiation poterie pour les 6-8 ans : Découverte des techniques de base, apprentissage des techniques de collage et d'estampage à la boulette ou au colombin et technique de la plaque. Ce sera l'occasion de fabriquer des objets qui seront ensuite cuits à la Maison du Potier. Réservation obligatoire. EUR 55

