Manche Saint-Sauveur-la-Pommeraye Dans un atelier artisanal et dans une ambiance conviviale, vous apprendrez les techniques de base de tressage de l’osier en réalisant entièrement deux objets.

Vous découvrirez également comment une pousse de saule de 1 an devient brin d’osier à tresser.

Quatre participants maximum. gwenvannerie@orange.fr +33 6 30 25 06 66 https://www.gwenvannerie.fr/ Saint-Sauveur-la-Pommeraye

