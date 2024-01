STAGE D’INITIATION HIP-HOP ART’CORPS Sérignan, samedi 2 mars 2024.

STAGE D’INITIATION HIP-HOP ART’CORPS Sérignan Hérault

Initiez-vous au Hip-Hop durant ce stage animé par Toufik HEDDMAN, professeur de Hip-Hop et champion de France en équipe en 2004 et 2005, et montrez vos talents de danseur !

Initiation 7/10 ans 1h-12h

Initiation +15 ans 14h-15h15

Initiation 11/14 ans 15h30-16h45

Initiez-vous au Hip-Hop durant ce stage animé par Toufik HEDDMAN, professeur de Hip-Hop et champion de France en équipe en 2004 et 2005, et montrez vos talents de danseur !

Initiation 7/10 ans 1h-12h

Initiation +15 ans 14h-15h15

Initiation 11/14 ans 15h30-16h45 EUR.

27 Rue de la Prud’Homie

Sérignan 34410 Hérault Occitanie artcorpsdanse34@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 15:15:00



L’événement STAGE D’INITIATION HIP-HOP ART’CORPS Sérignan a été mis à jour le 2024-01-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE