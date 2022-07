Stage d’initiation et de découverte du tir à l’arc Mâcon, 9 août 2022, Mâcon.

Stage d’initiation et de découverte du tir à l’arc

Complexe de tir à l’arc Jean Burnichon Stade Champlevert Mâcon Saône-et-Loire Stade Champlevert Complexe de tir à l’arc Jean Burnichon

2022-08-09 09:30:00 – 2022-08-10 16:00:00

Stade Champlevert Complexe de tir à l’arc Jean Burnichon

Mâcon

Saône-et-Loire

Mâcon

EUR 130 240 COMPAGNIE DES ARCHERS MÂCONNAIS

PROGRAMME STAGE INITIATION DÉCOUVERTE TIR A L’ARC

•Jour 1 MARDI : 9H30/16H30

– 9h30/10h00 : accueil, installation, présentation des locaux, du plan de stage, des entraîneurs et définition des objectifs personnels à l’issue du stage,

– 10h00 / 11h15: présentation de la Compagnie et des structures de la Fédération

– 11h15 /12h30 : présentation des différentes disciplines et catégories d’âge

– 12h30 /13h00 : Pause déjeuner

– 13h00 / 13h30 : Echauffement et quelques exercices de réveil musculaire

– 13h30 / 14h00 : Premières flèches visées viseur

– 14H00 /14h30 : Premières observations individuelles et consigne de travail,

– 14h00 /15h00: : application des consignes de travail à distance courte

– 15h00 / 16h00 : tir sur visuel distance adaptée

– 16h00 /16h30 : relaxation sophrologie

•Jour 2 MARDI : 9h30/16h30

– 9h30 /10h00 accueil ; questions réponses

– 10h00 / 10h30 : Échauffement et préparation musculaire

– 10h30 / 12h30 tir sur consignes de travail

– 12h30 / 13h00 pause déjeuner

– 13h30 / 14h30 : tir compté pour passage de la flèche blanche

– 14h30 / 15h30 découverte autre discipline (tir 3D, tir nature, tir campagne)

– 15h30 /16h00 relaxation

– 16h00 bilan de stage

archers.maconnais@yahoo.fr http://archersmaconnais.fr/

Stade Champlevert Complexe de tir à l’arc Jean Burnichon Mâcon

