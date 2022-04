Stage d’initiation en astronomie pour les 8-13 ans Station biologique de Paimpont, 21 avril 2022, Paimpont.

Stage d’initiation en astronomie pour les 8-13 ans

du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril à Station biologique de Paimpont

Emerveillé par la beauté du ciel la nuit, votre enfant a les yeux qui brillent et la tête pleine de questions. Tellement que vous ne pouvez pas toujours lui répondre. Nous avons les réponses et nous pouvons l’accompagner dans sa découverte ! À la Station Biologique de Paimpont, nous pensons que contempler le ciel, c’est aussi porter un regard sur le monde qui nous entoure, et que nos enfants ont plus que jamais besoin de cette ouverture à la connaissance. La voûte céleste est une source inépuisable de rêves, de contes et de mystères. Pour décrocher la “Petite Ourse”, l’astronome en herbe devra suivre un stage en groupe (deux après-midis et deux soirées), encadré par une formatrice agrée par l’Association Française d’Astronomie. Lors de ce stage, où se mêleront observations du ciel et du Soleil et expériences, il pourra poser toutes ses questions. Il apprendra à utiliser une carte du ciel, des jumelles, une lunette astronomique ou un télescope, saura faire la différence entre les étoiles et les planètes et reconnaître les phases de la Lune… Un carnet de bord lui sera délivré au début de la formation pour suivre sa progression et, en fin de stage, un brevet lui sera remis après l’évaluation faite avec son animateur.

Sur inscription. 60 € (2 diners compris)

Il n’y a pas d’âge pour partir à la découverte des étoiles ! De 8 à 13 ans, votre enfant deviendra un parfait astronome en herbe.

Station biologique de Paimpont 35380 Paimpont Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T23:30:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T23:30:00