stage d’initiation de pêche aux leurres Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre

Côtes-d'Armor

stage d’initiation de pêche aux leurres Belle-Isle-en-Terre, 21 avril 2022, Belle-Isle-en-Terre. stage d’initiation de pêche aux leurres Rue Crec H Ugen Mairie Belle-Isle-en-Terre

2022-04-21 09:30:00 – 2022-04-21 12:00:00 Rue Crec H Ugen Mairie

Belle-Isle-en-Terre Côtes d’Armor Belle-Isle-en-Terre Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en “no-kill” de la truite sauvage au lancer sur la rivière Léguer. Découverte du matériel, du poisson et surtout de la rivière. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. Groupe de 10 pers. Sur réservation obligatoire. +33 2 96 50 60 04 Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en “no-kill” de la truite sauvage au lancer sur la rivière Léguer. Découverte du matériel, du poisson et surtout de la rivière. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. Groupe de 10 pers. Sur réservation obligatoire. Rue Crec H Ugen Mairie Belle-Isle-en-Terre

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Autres Lieu Belle-Isle-en-Terre Adresse Rue Crec H Ugen Mairie Ville Belle-Isle-en-Terre lieuville Rue Crec H Ugen Mairie Belle-Isle-en-Terre Departement Côtes d'Armor

Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belle-isle-en-terre/

stage d’initiation de pêche aux leurres Belle-Isle-en-Terre 2022-04-21 was last modified: by stage d’initiation de pêche aux leurres Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre 21 avril 2022 Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Belle-Isle-en-Terre Côtes d'Armor