Stage d’initiation danse Gwoka Maison de quartier des Haubans Nantes, samedi 18 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-18 14:00 – 18:00

Gratuit : non pStage de danse Chorégraphie Gwoka : 10 € br /Stage de danse Wonn a lewoz : 10 € br /Participation aux deux stages : 15 €/ppInscriptions obligatoire sur a href= »https://www.helloasso.com/associations/nou-ka-danse/evenements/stage-de-danse » target= »_blank » rel= »noopener »helloasso.com/a/p tous publics

pStage d’initiation à la danse traditionnelle de la Guadeloupe : le Gwoka./ppVenez découvrir ou redécouvrir l’une des danses traditionnelles de la Guadeloupe./ppDeux stages sont proposés : br /- initiation aux bases par la chorégraphie, br /- initiation aux bases de la ronde à lewoz./ppLes stages sont ouverts à tout public à partir de 6 ans./pp /pAlors Nou Ka Dansé?

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 59 60 &mq-haubans-accueil2@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/nou-ka-danse/evenements/stage-de-danse