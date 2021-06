Stage d’initiation aux plantes sauvages comestibles Arces-Dilo, 19 juin 2021-19 juin 2021, Arces-Dilo.

Stage d’initiation aux plantes sauvages comestibles 2021-06-19 – 2021-06-19

Arces-Dilo 89320 Arces-Dilo

60 60 EUR Anaïs Straumann-Lévy, formatrice, propose un stage d’initiation aux plantes sauvages comestibles.

Les mesures sanitaires seront respectées : port du masque et gestes barrières recommandés.

Programme :

9h30 : Introduction au cycle végétal saisonnier et identification botanique de six plantes sauvages comestibles.

11h30 : Cueillette de quatre d’entre elles pour le repas

12h : Préparation tous ensemble d’un repas complet à partir de plantes sauvages comestibles (et d’autres ingrédients de saison)

13h : Repas

14h30 : Consolidation des connaissances acquises par un jeu d’identification: essayer d’associer les fleurs et les feuilles des plantes étudiées. Imaginer l’évolution des plantes dans les mois à venir. À quoi ressembleront-elles ?

15h30 : Jeu d’observation sur une parcelle déterminée

17h : Fin de stage

Les six plantes étudiées évolueront de semaines en semaines en fonction du cycle végétal saisonnier. Un fascicule avec les six plantes du jour et des recettes qui les accompagnent sera fourni.

anaisstraumannlevy@yahoo.fr

dernière mise à jour : 2021-06-09 par